Россиянам назвали правильную формулу докторской колбасы

Колбаса «Докторская» должна содержать не менее 60 процентов мяса. Правильную формулу колбасы в беседе с РИА Новости назвал руководитель управления по исследованиям и развитию группы «Черкизово» Армен Погосян.
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