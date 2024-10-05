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Россиянам назвали правильную формулу докторской колбасы

Россиянам назвали правильную формулу докторской колбасы

Колбаса «Докторская» должна содержать не менее 60 процентов мяса. Правильную формулу колбасы в беседе с РИА Новости назвал руководитель управления по исследованиям и развитию группы «Черкизово» Армен Погосян.

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