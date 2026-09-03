Подгузова рассказала, как банк ПСБ учит молодых мам предпринимательству

Проект банка ПСБ «Душа России» превращает традиции в реальную экономику, ориентируясь на российский культурный код и исторические особенности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ Макрон опубликова...
- В России в 2027-м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым