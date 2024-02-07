Клопп может отказаться от годовой паузы в карьере ради «Барселоны»

Немецкий тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет английскую команду по завершении текущего сезона, после чего специалист может отказаться от годичной паузы в карьере ради аналогичного поста в «Барселоне», сообщает Anything Liverpool в соцсети Х со ссылкой на журналиста Херарда Ромеро.
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