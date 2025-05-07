15 незаметных признаков измены

На Reddit пользователи рассказали, как предательство может скрываться за мелочами. Как правило, измена начинается с пустяков, которым мало кто придает значение: смены пароля на телефоне, появления новых привычек, странных оговорок, задержек на работе, внезапной отстраненности.
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