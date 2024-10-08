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Новости экономики России

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Пока нефть не спасает рынок от просадки

Пока нефть не спасает рынок от просадки

Перед открытием торгов во вторник настроения на российском рынке складываются скорее негативные, давление на динамику торгов сегодня будет оказывать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, тревожность инвесторов вызвана ожиданиями повышения ключевой ставки до 20-22%.

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