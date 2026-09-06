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ФедералПресс

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Силы ПВО перехватили над регионами России 258 вражеских БПЛА

Силы ПВО перехватили над регионами России 258 вражеских БПЛА

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. Министерство обороны рассказало об очередной серии атак со стороны Киева.

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