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Китай поддерживает расширение БРИКС

Китай поддерживает расширение БРИКС

Об этом заявила пресс-служба МИД Китая агентству РИА Новости. «Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» БРИКС большего количества партнеров-единомышленников»», – подчеркнули в министерстве.

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