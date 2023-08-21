Китай поддерживает расширение БРИКС

Об этом заявила пресс-служба МИД Китая агентству РИА Новости. «Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» БРИКС большего количества партнеров-единомышленников»», – подчеркнули в министерстве.