CHB: 72-часовой отдых от смартфона улучшил мозговую активность

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета и других институтов выяснили, даже кратковременное ограничение в использовании смартфоном значительно изменяет активность мозга, связанную с дофамином и серотонином.
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