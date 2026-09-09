Арест российского судна в Норвегии грозит срывом научных экспедиций в Арктике

Арест норвежскими властями научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» создал угрозу для российских научных исследований на Шпицбергене, заявил журналистам руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин.
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К сожалению все это трескотня пустопорожняя. Ничего кроме выражения озабоченности от российских госструктур не последует. Печально, но как есть. Политическая импотенция во весь рост
Хотелось бы что б,ЭТО грозило Норвегии,санкциями,судебными преследованиями,вытеснением из российских вод ВСЕЙ плавающей там ради лова рыбы,шлоебени,и прочими рестрикциями,да так что ущерб был в ТЫСЯЧИ раз выше России,и что б в шляпах не ходили... .