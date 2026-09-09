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Арест российского судна в Норвегии грозит срывом научных экспедиций в Арктике

Арест российского судна в Норвегии грозит срывом научных экспедиций в Арктике

Арест норвежскими властями научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» создал угрозу для российских научных исследований на Шпицбергене, заявил журналистам руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин.

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Вик Норд

Хотелось бы что б,ЭТО грозило Норвегии,санкциями,судебными преследованиями,вытеснением из российских вод ВСЕЙ плавающей  там ради лова рыбы,шлоебени,и прочими рестрикциями,да так что ущерб был в ТЫСЯЧИ раз выше России,и что б в шляпах не ходили... .