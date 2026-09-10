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Царьград

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Путин одобрил целевой набор мигрантов. Что изменится для русских

Путин одобрил целевой набор мигрантов. Что изменится для русских

Президент России назвал главными интересы граждан страны. Владимир Путин одобрил целевой набор мигрантов.

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