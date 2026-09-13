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Владимирские новости

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Арбитражный суд подтвердил долг «Владимирского стандарта» на 3,3 млн рублей

Арбитражный суд подтвердил долг «Владимирского стандарта» на 3,3 млн рублей

Суд взыскал с предприятия «Владимирский стандарт» более 3 млн рублей основного долга, проценты и госпошлину в пользу ИП Нестеровой Ю.

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