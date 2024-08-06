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Пока мать травят: Орбакайте наслаждается жизнью на фоне скандала с Пугачевой

Пока мать травят: Орбакайте наслаждается жизнью на фоне скандала с Пугачевой

Певица и не думает вмешиваться. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов СоцсетиКристина Орбакайте сейчас отдыхает с семьей в Европе: сначала звездное семейство посетило Италию, потом перебралось во Францию, а вот в Латвию, где сейчас живет Алла Пугачева с детьми и мужем, они не спешат.

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