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Названы специальности, представители которых получают самые маленькие зарплаты в России

Названы специальности, представители которых получают самые маленькие зарплаты в России

Наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников – 32,6 тыс. рублей, уборщиков – 37,3 тыс.

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