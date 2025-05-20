Он не предал СССР даже за миллион долларов, стал жертвой министра обороны, работал инкассатором. История Лебедева

Участник Суперсерии-72.«Он хитер, отважен, очень хорошо понимает хоккей. Один из самых грамотных хоккеистов.
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