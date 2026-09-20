Xiaomi выпустила электробритву за $15 с защитой IPX7 и автономностью 60 дней

Mijia Electric Shaver S101 получила три плавающих ножа, зарядку по USB-C за 1,5 часа Xiaomi представила на платформе Xiaomi Youpin новую электробритву Mijia Electric Shaver S101 Cloud Pattern Blade Edition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым