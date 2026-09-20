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Xiaomi выпустила электробритву за $15 с защитой IPX7 и автономностью 60 дней

Xiaomi выпустила электробритву за $15 с защитой IPX7 и автономностью 60 дней

Mijia Electric Shaver S101 получила три плавающих ножа, зарядку по USB-C за 1,5 часа Xiaomi представила на платформе Xiaomi Youpin новую электробритву Mijia Electric Shaver S101 Cloud Pattern Blade Edition.

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