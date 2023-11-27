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Валютные проблемы негативно сказываются на торговле нефтью России с Азией

Один из самых прибыльных маршрутов торговли нефтью в России после введения западных санкций сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков оплаты в валюте, отличной от долларов, и краткосрочного решения не предвидится.

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