Валютные проблемы негативно сказываются на торговле нефтью России с Азией

Один из самых прибыльных маршрутов торговли нефтью в России после введения западных санкций сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков оплаты в валюте, отличной от долларов, и краткосрочного решения не предвидится.
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