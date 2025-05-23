В Дегтярске объявили конкурс на нового мэра. Старого судят за взятку

Дума Дегтярска на внеочередном заседании объявила конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Как говорится в решении думы, желающие побороться за кресло мэра могут подать документы с 2 по 11 июня.
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