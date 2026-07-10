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ВСУ стянули к Дружковке спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура

ВСУ стянули к Дружковке спецназ «Омега» и батальон имени шейха Мансура

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к Дружевке группировку из десятков подразделений, в том числе солдат из «Батальона имени шейха Мансура» (признан террористическим и запрещен в РФ) и центра спецназначения «Омега».

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