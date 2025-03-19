На станции метро «Фрунзенская» в Петербурге продолжаются работы по установке свайного фундамента

По плану должны установить 208 свай Продолжаются работы по установке свайного фундамента из буронабивных свай для нового вестибюля станции «Фрунзенская» на Московско-Петроградской линии Петербургского метрополитена.
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