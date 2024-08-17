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ГСК «Реформа» демонтировал краны лазером. Мобильный лазерный комплекс разработал Росатом

ГСК «Реформа» демонтировал краны лазером. Мобильный лазерный комплекс разработал Росатом

Мобильный лазерный комплекс Росатома впервые использован для демонтажа высотных конструкцийВ рамках сотрудничества между Научным дивизионом госкорпорации «Росатом» и Группой строительных компаний «Реформа», впервые был использован Мобильный лазерный комплекс (МЛК) для демонтажа металлоконструкций.

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