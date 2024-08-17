ГСК «Реформа» демонтировал краны лазером. Мобильный лазерный комплекс разработал Росатом

Мобильный лазерный комплекс Росатома впервые использован для демонтажа высотных конструкцийВ рамках сотрудничества между Научным дивизионом госкорпорации «Росатом» и Группой строительных компаний «Реформа», впервые был использован Мобильный лазерный комплекс (МЛК) для демонтажа металлоконструкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии