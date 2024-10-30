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Писарев о фоле Батракова на Мантуане: «Я за то, чтобы желтая была не за каждый подкат, иначе они у нас уйдут из обихода. Алексей хотел сыграть в мяч»

В матче 13-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1) хавбек московского клуба на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом.

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