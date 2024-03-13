Цены на видеоигры в России могут вырасти на 20%

TASS/IMAGO/Rüdiger Wölk В России почти на четверть могут вырасти цены на видеоигры. В первую очередь, это коснется цифровых копий, которые продавцы покупают еще до того, как завозят диски с помощью параллельного импорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии