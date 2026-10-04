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Калужские новости

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В Калуге объявлена ракетная опасность, завыли сирены

В Калуге объявлена ракетная опасность, завыли сирены

Жителям рекомендовано отойти от окон дома и зайти в ближайшее здание, если они на улице или в транспорте.

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