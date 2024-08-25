Иуда Усик подарил Зеленскому пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC

Бывший абсолютный чемпион мира по двум весовым категориям, боксёр Александр Усик, считавшийся защитником православия, подарил пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC «вдохновителю всех побед и защитнику христианства» Владимиру Зеленскому.