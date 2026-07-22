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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков составил идеального футболиста: скорость Мбаппе, сила Роналду, техника и интеллект Месси, игра головой Кейна, харизма Пепе, правая нога Педри

Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста. Полузащитник « Локомотива » и сборной России назвал игроков, которых считает идеальными по различным характеристикам.

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