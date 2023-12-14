В правительстве региона выразили соболезнования в связи с кончиной Почетного гражданина Ивановской области, Заслуженного экономиста РФ Александра Грузнова

<p> Правительство Ивановской области и глава региона Станислав Воскресенский выразили соболезнования семье, коллегам, близким в связи с кончиной Почетного гражданина Ивановской области, бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Александра Павловича Грузнова.
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