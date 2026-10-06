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Как в России воспитать инженерную элиту

Как в России воспитать инженерную элиту

Источник - myseldon.comКуда податься молодёжиПодрастающие поколения сейчас нарасхват, как никогда. Начиная с 9-го класса ребят затягивают в колледжи и техникумы, а после 11-го высок спрос на будущих офицеров и инженеров.

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