Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Неужели всё-таки убрали этот самоубийственный "заман" на башне?MWM: Обновленный ...
  • Лариса Поплавская
    Российский военный раскрыл тактику охоты на американские танки Abrams Никогда не понимала людей у которых вода в задн...Сырский: ВСУ оста...
  • Александр
    пора эту подлюку на место поставить!!!Советник Зеленско...

Репке: Линия обороны ВСУ под Авдеевкой смещается на запад

Репке: Линия обороны ВСУ под Авдеевкой смещается на запад

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в своей новой оценке ситуации в зоне проведения специальной военной операции отметил крайне критическое положение Киева и смещение линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх