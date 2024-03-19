Репке: Линия обороны ВСУ под Авдеевкой смещается на запад

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в своей новой оценке ситуации в зоне проведения специальной военной операции отметил крайне критическое положение Киева и смещение линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запад.
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