Как мы заглянули внутрь атома? История о том, как ученые научились разгонять частицы

Когда речь заходит о фундаментальных вопросах мироздания, таких как природа массы, состав таинственной тёмной материи или различие между материей и антиматерией, на передний план выходят ускорители частиц.
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