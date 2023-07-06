После обстрелов ВСУ в Донецке ранены 4 человека, среди них ребенок

РИАМО - 6 июл. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что шестого июля за период 9:00 до 21:00 территориию Донецка 19 раз обстреляли украинские силы.