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Самые необычные и забавные ГОСТы

Самые необычные и забавные ГОСТы

Система нормативных документов даст ответ на любой вопрос. фото: Moviestore Collection Ltd / MAXIMКаждый из ГОСТов разрабатывает и принимает Межгосударственный совет по стандартизации или Росстандарт, а полный список всех нормативов представлен в системе «Консультант Плюс».

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