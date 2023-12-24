Как технологии ИИ защищают рынок от поддельных NFT?

Фиктивные объемы торговля и подделка оригинальных NFT похожими по названию и изображению - две основные проблемы, подрывающие доверие инвесторов к этому сектору рынка криптовалют, особенно со стороны новых пользователей.
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