В Карачаево-Черкесии полицейские провели акцию «Мир без наркотиков» в гимназии № 9 г. Черкесска

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, сотрудники УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике провели конкурс рисунков на асфальте «Мир без наркотиков», для ребят пришкольного лагеря гимназии № 9 г.