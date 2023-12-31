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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 15-я в 22 играх в сезоне

«Рейнджерс» обыграли «Лайтнинг» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Российский вратарь одержал 5-ю победу подряд и 15-ю – в 22 играх в текущем сезоне.

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