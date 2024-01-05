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Сенатор Пушков назвал помощь Украине точкой уязвимости администрации Байдена

Сенатор Пушков назвал помощь Украине точкой уязвимости администрации Байдена

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал помощь Украине со стороны Вашингтона важной "точкой уязвимости" Демократической партии США и администрации действующего президента Джо Байдена.

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