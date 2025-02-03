МИД РФ: Киев способен на самые циничные шаги в отношении Минска

В связи с успешным продвижением ВС РФ Украина способна пойти на циничные, а также самые безрассудные шаги в отношении белорусской стороны, считает глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
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