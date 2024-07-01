Почти 90% субсидий по кредитам для IT-отрасли получили две компании 

На две компании из IT-сектора пришлось 90% всех субсидированных кредитов по программе мер по усилению поддержки IT-отрасли, в связи с закрытием западных рынков ссудного капитала, пишет Счетная палата в отчете, посвященном финансовым рынкам и госдолгу в 2023 году.
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