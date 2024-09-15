Мурашко: в России есть «рабочие» лекарства от коронавируса

В РФ наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, но и лекарств для борьбы с ним достаточно, заявил министр здравоохранения Михаил МурашкоОн отметил, что в ситуации с коронавирусом важнейший фактор – своевременность лечения .
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