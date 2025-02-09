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«Она ужасна»: Трампа дал нелестную характеристику Меган Маркл

«Она ужасна»: Трампа дал нелестную характеристику Меган Маркл

Трамп посочувствовал принцу Гарри, назвав Меган Маркл ужасной женой Президент США не собирается депортировать герцогов ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ globallookpress Решивший заняться ужесточением миграционной политики президент США Дональд Трамп положил конец рассуждениям о возможной депортации принца Гарри и Меган Маркл из страны.

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