ВСУ предупредили о «катастрофе» в Курской области

Вторжение украинской армии в Курскую область не повлияло на общий ход конфликта с Россией и рискует превратиться в катастрофу, заявили аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон, пишет американский журнал The National Interest (NI).
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