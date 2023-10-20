В минобразе Карелии не знают о проблеме закрытия сада для особых детей

Родителей детей с особенностями развития в Сегеже уведомили о закрытии специализированного дошкольного учреждения 17 октября родители детей с особенностями развития узнали, что единственный специализированный детский сад в Сегеже хотят закрыть, а воспитанников перевести в другое ….
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