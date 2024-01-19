Представитель московского Главка МЧС России поздравил спортивную школу «Снежные барсы» с юбилеем

Сотрудник Главного управления МЧС России по г. Москве посетил благотворительный хоккейный матч, посвященный 25-летию со дня основания хоккейной школы, который состоялся в ледовом центре «Снежные барсы» ГБУ ДО Московская академия хоккея.
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