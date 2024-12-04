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Айза высмеивает жалобы бывшей Гуфа на алименты: «Я справлялась с сыном без алиментов больше 10 лет»

Айза высмеивает жалобы бывшей Гуфа на алименты: «Я справлялась с сыном без алиментов больше 10 лет»

Известный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вновь стал объектом обсуждений в медийных кругах из-за разгоревшегося конфликта между его бывшими пассиями — Айзой-Лилуной Ай и танцовщицей Юлией Королевой (настоящая фамилия Ковпак).

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