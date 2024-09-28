Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Как же это здорово если они все уедут. Помогите им быстро собраться ,да ещё и пика им взад....Громкое дело: Гла...
  • Вячеслав Денисов
    Понятно, что деньги, предназначенные для строительства укрытий арсеналов и капониров для самолетов уже истрачены на с...Кто виноват в под...
  • Ильдус Мамлеев
    Крысы бегут с тонущего корабля. И это только начало полного обвала на ЛБС и понического бегства всех ВСУ.Пропавшего главу ...

Глава МИД Белоруссии заявил о незамедлительном ответе на атаку дронов ВСУ

Глава МИД Белоруссии заявил о незамедлительном ответе на атаку дронов ВСУ

Белоруссия даст "незамедлительный ответ" в случае умышленной атаки ВСУ дронами по ее территории Белоруссии, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх