ХАМАС объявило о гибели руководителя штаба в Ливане

Руководитель штаба радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по его дому в лагере беженцев Аль-Бас на юге республики.
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