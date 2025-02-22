Сегодня в Петербурге облачно без осадков

Температура воздуха будет расти Как сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус, сегодня, 22 февраля, Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта, который будет пересекать Ленинградскую область с запада на восток.
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