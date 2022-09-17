Разлуки Тельцов, ошибки Раков и траты Овнов: подробный гороскоп на 18 сентября

Разлуки Тельцов, ошибки Раков и траты Овнов: подробный гороскоп на 18 сентября

ОВНЫ начнут воплощать планы, связанные с личным авто, обустройством дома или путешествиями. Многие сейчас настроены скорей на траты, чем на заработок.

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