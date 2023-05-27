Американская модель и актриса Марлен Кларк скончалась в 73 года

Звезда ситкома «Сэнфорд и сын» Марлен Кларк скончалась в 73-летнем возрасте. Актер Демон Уилсон сообщил в социальных сетях о смерти своей коллеги Марлен Кларк, вместе с которой снимался в хорроре «Ганджа и Хесс».