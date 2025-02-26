«Бук» против HIMARS: российские военные выиграли воздушную дуэль

На красноармейском направлении специальной военной операции наши военные выиграли воздушную дуэль. Расчет зенитного комплекса «Бук» обнаружил и захватил летящий в сторону российских позиций снаряд американкой реактивной системы HIMARS.
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