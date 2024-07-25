Эдуард Николаев: Европейцы очень хотят нашего возвращения

«КАМАЗ-мастер»Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о перспективах возвращения российского коллектива на международный уровень, а также о готовности «Синей армады» выступать в мировых соревнованиях.
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